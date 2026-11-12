Noua variantă COVID-19 PJ.2.1 se răspândește în mai multe țări
Noua variantă COVID-19
Varianta COVID-19 PJ.2.1 se răspândește în mai multe țări. Află care sunt simptomele, cine este vulnerabil și ce spun cercetătorii despre riscuri.
O nouă variantă a coronavirusului, denumită PJ.2.1, atrage atenția specialiștilor după ce a fost identificată în mai multe țări de pe continente diferite. Detectată inițial în Canada, în mai 2026, această linie genetică a virusului SARS-CoV-2 a fost raportată ulterior în Statele Unite, Europa, Australia și în anumite regiuni din Asia.
Răspândirea variantei ridică întrebări cu privire la riscul apariției unui nou val de îmbolnăviri și la eficiența imunității dobândite prin vaccinare sau prin infecții anterioare. Deocamdată, cercetătorii nu au identificat dovezi solide care să demonstreze că PJ.2.1 provoacă forme mai grave de COVID-19 decât variantele circulante anterior.
Unde a fost identificată noua variantă COVID-19 PJ.2.1
Potrivit cercetărilor publicate în revista științifică Journal of Infection, varianta PJ.2.1 a fost identificată pentru prima dată în provincia Ontario din Canada, la începutul lunii mai 2026.
Ulterior, virusul a fost detectat în Statele Unite, inclusiv în statul New York, dar și în alte regiuni ale lumii. Printre țările în care au fost raportate cazuri se numără Australia, Noua Zeelandă, Singapore, Israel, Franța și Spania.
PJ.2.1 este o descendență genetică a SARS-CoV-2, caracterizată printr-un număr important de modificări genetice. Cercetătorii urmăresc în special mutațiile apărute la nivelul proteinei Spike, structura prin intermediul căreia coronavirusul pătrunde în celulele umane.
Aceste modificări ar putea influența capacitatea virusului de a se răspândi, însă efectele lor asupra evoluției bolii sunt încă analizate.
Care sunt simptomele noii variante COVID-19
Până în prezent, nu a fost identificat un tablou clinic specific variantei PJ.2.1. Manifestările infecției seamănă cu cele întâlnite în cazul altor forme de COVID-19 și pot fi confundate cu simptomele unei răceli obișnuite sau ale gripei sezoniere.
Printre simptomele care pot apărea se numără:
Febră și frisoane;
Tuse;
Durere în gât, uneori persistentă;
Nas înfundat sau secreții nazale;
Dureri de cap;
Dureri musculare și articulare;
Oboseală accentuată și senzație de slăbiciune;
Dificultăți de respirație.
Unele persoane pot prezenta și tulburări digestive sau modificări ale gustului și mirosului.
Specialiștii atrag atenția că simptomele nu permit identificarea cu certitudine a variantei cu care s-a infectat o persoană. COVID-19, gripa și alte infecții respiratorii au numeroase manifestări comune, iar diferențierea lor poate necesita testare.
Cât de periculoasă este varianta PJ.2.1
Una dintre principalele preocupări ale cercetătorilor este reprezentată de mutațiile genetice ale noii variante și de modul în care acestea influențează capacitatea virusului de a infecta celulele.
Studiul publicat în Journal of Infection a analizat interacțiunea proteinei Spike cu receptorul ACE2, implicat în pătrunderea coronavirusului în celulele umane.
Rezultatele preliminare sugerează că o capacitate mai bună de legare la receptorul ACE2 ar putea contribui la răspândirea variantei PJ.2.1.
În schimb, experimentele de laborator nu au indicat o evitare semnificativ mai mare a anticorpilor generați de vaccinul adaptat la varianta LP.8.1. Anticorpii analizați au demonstrat în continuare capacitatea de a neutraliza noua variantă.
Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că rezultatele de laborator nu pot înlocui studiile clinice necesare pentru evaluarea severității bolii.
În prezent, nu există suficiente dovezi că PJ.2.1 provoacă mai multe spitalizări sau decese decât alte variante ale coronavirusului.
Persoanele în vârstă și pacienții cu boli cronice, mai vulnerabili
Datele analizate de cercetători indică o prezență mai frecventă a variantei PJ.2.1 în rândul persoanelor cu vârste de peste 70 de ani. Această observație nu demonstrează însă că virusul afectează în mod special această categorie sau că provoacă automat forme mai grave de boală.
Persoanele în vârstă, pacienții cu diabet, afecțiuni cardiovasculare sau boli respiratorii cronice și cei cu sistem imunitar slăbit rămân mai expuși riscului de complicații în cazul unei infecții cu SARS-CoV-2.
Organizația Mondială a Sănătății recomandă în continuare protejarea persoanelor vulnerabile și menținerea supravegherii epidemiologice.
Cum poate fi diferențiat COVID-19 de gripă sau răceală
Simptomele provocate de noua variantă pot fi confundate ușor cu cele ale altor infecții respiratorii. Febra, durerile în gât, tusea, secrețiile nazale și oboseala sunt manifestări întâlnite atât în cazul COVID-19, cât și al gripei.
Din acest motiv, diagnosticul nu trebuie stabilit exclusiv pe baza simptomelor.
Testele de diagnostic pot ajuta la identificarea infecției cu SARS-CoV-2 și la diferențierea acesteia de alte virusuri respiratorii. În cazul persoanelor cu risc crescut de complicații, evaluarea medicală este importantă, mai ales atunci când apar simptome persistente sau dificultăți de respirație.
Deși noua variantă PJ.2.1 este monitorizată de cercetători, datele disponibile nu justifică, în acest moment, concluzia că ar reprezenta o formă mai periculoasă de COVID-19. Evoluția sa va depinde de rezultatele supravegherii epidemiologice și de cercetările care vor fi publicate în perioada următoare.
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