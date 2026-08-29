Canicula afectează sănătatea în mult mai multe feluri decât credeam. Peste 30 de probleme asociate căldurii

Efectele caniculei asupra sănătății sunt mult mai diverse decât se credea până acum.
Europa s-a confruntat în această vară cu valuri succesive de căldură extremă, care au provocat mii de decese și au pus presiune pe sistemele de sănătate.
Deși insolația, epuizarea termică și deshidratarea sunt cele mai cunoscute efecte ale caniculei, un nou studiu publicat în Science Advances arată că temperaturile ridicate sunt asociate cu peste 30 de alte probleme de sănătate, inclusiv agravarea sclerozei multiple, erupții cutanate și diverse traumatisme, scrie Euronews.
„Este o obligație de sănătate publică să protejăm persoanele și comunitățile cele mai vulnerabile la efectele nocive ale schimbărilor climatice. Dacă urmărim doar bolile asociate căldurii care sunt deja bine cunoscute, vom subestima adevărata povară a temperaturilor extreme asupra sănătății, ceea ce ar putea face ca persoanele și comunitățile vulnerabile să fie trecute cu vederea”, spune autoarea studiului, Hyojung Jang, de la Northwestern University din Statele Unite.
Studiul a analizat 1.803 diagnostice înregistrate în cadrul a aproape un milion de vizite la departamentele de urgență și centrele de îngrijire medicală urgentă din Chicago, între lunile mai și septembrie, în perioada 2011–2023.
Cercetătorii au identificat mai multe afecțiuni asociate cu temperaturile ridicate și adesea trecute cu vederea în serviciile de urgență. Printre acestea se numără erupțiile și umflăturile cutanate, insuficiența renală acută, scleroza multiplă, tulburările psihice și comportamentale, precum și mușcăturile și înțepăturile de insecte.
Autorii au subliniat că mediile urbane se confruntă cu riscuri suplimentare din cauza așa-numitului „efect de insulă de căldură urbană”, care poate crește temperaturile locale cu câteva grade și poate prelungi durata episoadelor de caniculă.
Canicula ar putea fi asociată și cu mai multe accidente și acte de violență
Rezultatele sugerează, de asemenea, că temperaturile extreme pot fi legate de o creștere a traumelor accidentale și violente, inclusiv agresiuni și incidente care implică arme de foc. Cercetătorii au identificat 23 de diagnostice specifice legate de leziuni, intoxicații sau alte cauze externe care au îndeplinit criteriile pentru a fi considerate asociate cu căldura.
„Cercetările anterioare au arătat că, atunci când oamenii sunt expuși la temperaturi extreme, tind să se comporte mai agresiv, iar acest lucru ar putea avea un rol și aici. Când afară este foarte cald, organismul este supus stresului, dar și mintea este afectată.
Acest lucru poate distrage atenția sau poate accentua iritabilitatea și, în consecință, ar putea duce la mai multe accidente”, explică Daniel Horton, coautor al studiului și profesor asociat la Northwestern University.
Rezultatele studiului ar putea ajuta sistemele medicale să se pregătească mai bine pentru viitoarele valuri de caniculă. Cercetătorii recomandă ca alertele clinice să ia în calcul o gamă mai largă de afecțiuni, inclusiv probleme renale și dezechilibre ale lichidelor din organism, care pot apărea chiar și la câteva zile după expunerea la temperaturi extreme.
Astfel, serviciile de urgență ar putea anticipa mai bine creșterea numărului de pacienți în timpul și după perioadele de caniculă. Totuși, autorii subliniază că rezultatele, obținute pe baza datelor din Chicago, trebuie confirmate și în alte populații și zone climatice.