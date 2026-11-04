Dincolo de simptome, prevenția face diferența. Recomandările unui medic ginecolog de la Spitalul Județean Sibiu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 nov. 2026, 08:01

Sângerările anormale, durerile pelvine persistente sau modificările secreției vaginale nu ar trebui ignorate, iar controlul ginecologic periodic e important chiar și atunci când femeia nu are niciun simptom. Dr. Andreea Alexandra Cîmpean Tulea, medic specialist obstetrică-ginecologie în Ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a răspuns la întrebări despre problemele ginecologice frecvente, screening, vaccinarea HPV și prevenție.

Distribuie articolul