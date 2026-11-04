Dincolo de simptome, prevenția face diferența. Recomandările unui medic ginecolog de la Spitalul Județean Sibiu
Dr. Andreea Tulea
Sângerările anormale, durerile pelvine persistente sau modificările secreției vaginale nu ar trebui ignorate, iar controlul ginecologic periodic e important chiar și atunci când femeia nu are niciun simptom. Dr. Andreea Alexandra Cîmpean Tulea, medic specialist obstetrică-ginecologie în Ambulatoriul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, a răspuns la întrebări despre problemele ginecologice frecvente, screening, vaccinarea HPV și prevenție.
Care sunt cele mai frecvente probleme ginecologice cu care se prezintă pacientele la SCJU Sibiu și ce simptome nu ar trebui ignorate?
În practica ginecologică întâlnim frecvent paciente care se prezintă cu tulburări ale menstruației, sângerări uterine anormale, modificări ale secreției vaginale, dureri pelvine, precum și probleme legate de fertilitate sau menopauză. Gravidele se prezintă atât pentru monitorizarea sarcinii, cât și pentru situații precum sângerări vaginale, dureri abdominale, contracții uterine sau pierderea de lichid amniotic.
Dintre situațiile care necesită o evaluare mai rapidă și care nu ar trebui ignorate, aș sublinia: sângerările menstruale foarte abundente sau prelungite, sângerările între menstruații sau după contactul sexual, sângerarea apărută după menopauză, durerea pelvină persistentă sau severă și modificarea neobișnuită a secreției vaginale, în special dacă este asociată cu miros neplăcut, febră sau durere. Aceste manifestări nu înseamnă automat o afecțiune gravă, dar necesită identificarea cauzei. În astfel de cazuri, nu este recomandată amânarea consultului.
Cât de important este controlul ginecologic periodic și ce investigații de rutină recomandați femeilor, în funcție de vârstă?
În general, frecvența controalelor ginecologice se stabilește în funcție de vârsta femeii, istoricul medical și factorii de risc. Screeningul pentru cancerul de col uterin este una dintre cele mai importante investigații, alături de ecografia transvaginală, care permite identificarea eventualelor afecțiuni ale organelor pelvine. În funcție de situație, pot fi necesare și alte investigații. Chiar și atunci când femeia nu are simptome, este important să facă un consult ginecologic, pentru că ne permite să depistăm din timp anumite probleme și să intervenim înainte să apară complicații.
În adolescență, un prim consult ginecologic poate fi util pentru informare, prevenție și pentru a răspunde întrebărilor legate de sănătatea reproductivă. În perioada fertilă, sunt importante controalele regulate, ecografia transvaginală și screeningul pentru cancerul de col uterin. În timpul sarcinii, monitorizarea prin controale și ecografii este esențială pentru urmărirea evoluției sarcinii și a stării mamei și a fătului.
La menopauză, controalele rămân importante pentru monitorizarea schimbărilor specifice acestei perioade și pentru prevenirea sau depistarea precoce a unor afecțiuni.
În esență, fiecare etapă din viața femeii are particularitățile ei, iar controalele periodice ne ajută să avem grijă de sănătatea pacientei pe termen lung.
Ce rol au screeningul pentru cancerul de col uterin și vaccinarea împotriva HPV în prevenirea bolilor ginecologice?
Screeningul pentru cancerul de col uterin are un rol esențial în prevenție, deoarece permite identificarea infecției cu HPV și a leziunilor precanceroase înainte ca acestea să evolueze către cancer. În funcție de vârstă și de recomandările actuale, screeningul se face prin testarea HPV, prin testul Babeș-Papanicolau sau prin cele două metode împreună. Este important pentru că modificările precanceroase pot să nu dea niciun simptom și pot fi depistate înainte să evolueze către cancer. De aceea, screeningul făcut la intervalele recomandate pentru fiecare categorie de vârstă are un rol important în prevenție.
La fel de importantă este vaccinarea împotriva HPV. Este un vaccin bine studiat, cu un profil bun de siguranță, care protejează împotriva tipurilor de HPV cu risc oncogen. El reduce semnificativ riscul de cancer de col uterin, dar și al altor cancere asociate infecției HPV, precum cele vulvare, vaginale, anale și orofaringiene.
Aș sublinia că vaccinarea și screeningul nu se exclud, ci se completează. Vaccinarea previne infecțiile cu tipurile de HPV acoperite de vaccin, iar screeningul permite depistarea precoce a leziunilor cervicale. Împreună, sunt instrumente esențiale în prevenția cancerului de col uterin.
Multe femei amână prezentarea la medic din rușine sau teamă. Ce le-ați transmite pacientelor care observă simptome neobișnuite, dar ezită să ceară ajutor medical?
Un consult ginecologic nu trebuie privit cu teamă sau rușine, ci ca o formă de grijă față de propria sănătate. Rolul nostru este să ascultăm, să evaluăm și să găsim cauza problemei, fără să judecăm pacienta.
De multe ori, cu cât o problemă este evaluată mai devreme, cu atât avem mai multe opțiuni de tratament și putem evita complicațiile. Așadar, dacă apare o schimbare neobișnuită, o sângerare anormală, o durere persistentă sau orice simptom care o îngrijorează, recomandarea mea este ca pacienta să nu aștepte să treacă de la sine și să se adreseze unui specialist.
Pentru noi, medicii, aceste simptome fac parte din activitatea medicală de zi cu zi și nu există motive de jenă.
Cel mai important este ca femeile să nu ignore ce le transmite propriul organism. Un consult la timp poate însemna un diagnostic precoce și un tratament început la momentul potrivit.
Ce recomandări simple de prevenție și îngrijire a sănătății ginecologice ar trebui să urmeze fiecare femeie în viața de zi cu zi?
În primul rând, cred că este important ca femeile să aibă un stil de viață echilibrat: o alimentație variată, mișcare, odihnă suficientă și evitarea fumatului. Toate acestea au un impact important asupra sănătății generale și, implicit, asupra sănătății ginecologice.
Le-aș recomanda femeilor să nu neglijeze prevenția. Asta înseamnă controale ginecologice periodice, screeningul pentru cancerul de col uterin la intervalele recomandate și vaccinarea împotriva HPV. Este bine să evite automedicația, în special atunci când apar simptome care pot avea cauze diferite și necesită un diagnostic corect.
În ceea ce privește igiena intimă, este suficientă o igienă corectă, fără excese și fără produse parfumate sau spălături vaginale. De asemenea, recomand relații sexuale protejate și o atitudine responsabilă față de sănătatea ambilor parteneri.
Sunt lucruri simple, dar importante, care ajută femeia să își mențină sănătatea ginecologică pe termen lung.
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