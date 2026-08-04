Advertising
Sanatate· 2 min citire
Tot mai mulți copii au nevoie de îngrijire psihiatrică. Spitalul din Sibiu angajează medici și construiește un centru nou
Medic
Publicat4 aug. 2026, 15:12
SursăRealitatea.net
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu își extinde serviciile pentru copii și adolescenți. Decizia vine după creșterea numărului de pacienți care au nevoie de îngrijire psihiatrică. Unitatea medicală caută noi specialiști și pregătește construirea unui centru dedicat sănătății mintale și prevenirii adicțiilor. Noile servicii vor fi destinate copiilor, adolescenților și familiilor acestora.
Citește și
- 14:15Sindicaliștii din Sănătate cer majorarea sporurilor la minimum 50% și schimbarea legii salarizării
- 14:09CNAS pregătește eliminarea plafoanelor pentru analizele medicale
- 09:58Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine când râdem?
- 14:51Ventilatoarele nu mai sunt eficiente în caz de caniculă extremă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News