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Tot mai mulți copii au nevoie de îngrijire psihiatrică. Spitalul din Sibiu angajează medici și construiește un centru nou

Medic

Medic

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat4 aug. 2026, 15:12
SursăRealitatea.net

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu își extinde serviciile pentru copii și adolescenți. Decizia vine după creșterea numărului de pacienți care au nevoie de îngrijire psihiatrică. Unitatea medicală caută noi specialiști și pregătește construirea unui centru dedicat sănătății mintale și prevenirii adicțiilor. Noile servicii vor fi destinate copiilor, adolescenților și familiilor acestora.

Două posturi pentru medici specialiști

Spitalul a scos la concurs două posturi de medic specialist în psihiatria copilului și adolescentului. Un post este disponibil în Secția de Psihiatrie Pediatrică. Celălalt post este în cadrul Centrului de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea și Tratarea Adicțiilor. Angajarea celor doi medici va permite tratarea unui număr mai mare de pacienți. Copiii care au nevoie de îngrijire pe termen mediu sau lung vor putea fi monitorizați mai atent.

Copii din mai multe județe sunt tratați la Sibiu

Spitalul primește copii și adolescenți din județul Sibiu, dar și din alte zone ale țării. Noii medici vor trata cazuri diferite și vor lucra într-o echipă formată din mai mulți specialiști. Din această echipă fac parte psihologi, asistenți sociali și asistenți medicali. Medicii vor putea participa și la cursuri, activități didactice, evenimente științifice și proiecte de cercetare în domeniul neuroștiințelor.

Centru nou pentru sănătatea mintală a copiilor

Unitatea medicală pregătește construirea unei clădiri noi pentru Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor pentru Copii. Aici vor fi oferite servicii de evaluare, tratament și recuperare. Proiectul va mări spațiul disponibil pentru îngrijirea pacienților pediatrici. Centrul va putea răspunde mai bine numărului tot mai mare de copii și adolescenți care au nevoie de ajutor.

Înscrierile pentru cele două posturi sunt deschise până pe 18 august 2026. Dosarele vor fi verificate în aceeași zi. Proba scrisă este programată pe 24 august. Proba clinică sau practică va avea loc pe 31 august.

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