Bolojan fuge iar de presă, în plin scandal pe taxe și pensii VIDEO
11 feb. 2026, 13:16
Actualizat: 11 feb. 2026, 13:16
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor
Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor și refuză să stea de vorbă cu ei după ce a ieșit de la sedința cu președinții Consiliilor Județene.
