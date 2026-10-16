Brașov, Mediaș și Suceava, în finala competiției „Capitala Tineretului din România 2028”

Brașov, Mediaș și Suceava au ajuns în finala competiției Capitala Tineretului din România 2028. Orașul câștigător va primi titlul și un premiu de 50.000 de euro.
Brașov, Mediaș și Suceava sunt cele trei orașe finaliste în competiția pentru obținerea titlului de „Capitala Tineretului din România 2028”. După evaluarea candidaturilor de către juriul de experți și Youth Voice, cele trei comunități se pregătesc pentru ultima etapă a selecției, care va avea loc la Alba Iulia, în cadrul celei de-a 11-a ediții a Summitului Tinerilor.
Cele trei orașe finaliste vor avea ocazia să își prezinte viziunea, inițiativele și planurile de dezvoltare dedicate tinerilor în fața juriului. Proiectele propuse urmăresc să evidențieze modul în care comunitățile locale pot susține implicarea tinerilor în viața publică și pot crea oportunități pentru dezvoltarea acestora.
Etapa finală a competiției se va desfășura la Alba Iulia, cu prilejul Summitului Tinerilor, eveniment care reunește tineri, organizații și reprezentanți ai comunităților implicați în dezvoltarea sectorului de tineret din România.
Ce primește orașul desemnat Capitala Tineretului din România 2028
Orașul câștigător va primi dreptul de a utiliza titlul „Capitala Tineretului din România 2028”, precum și un premiu în valoare de 50.000 de euro.
Distincția reprezintă o oportunitate pentru comunitatea desemnată să își dezvolte inițiativele dedicate tinerilor, să consolideze colaborarea dintre autorități și organizațiile de tineret și să promoveze participarea activă a noii generații la viața comunității.
Competiția încurajează orașele din România să dezvolte proiecte și politici locale prin care tinerii să beneficieze de mai multe oportunități de implicare, educație și dezvoltare personală.
Cine va câștiga titlul de Capitala Tineretului din România 2028
Brașov, Mediaș și Suceava intră în ultima etapă a competiției cu obiectivul de a convinge juriul că proiectele propuse pot genera un impact real asupra comunităților locale.
Desemnarea câștigătorului va avea loc în cadrul evenimentului organizat la Alba Iulia. Până atunci, cele trei orașe își pregătesc prezentările și își susțin planurile prin care își propun să transforme inițiativele pentru tineri în proiecte cu rezultate concrete.