Autostrada A1 Sibiu–Boița s-ar putea redeschide înainte de Crăciun
Autostrada A1 Sibiu–Boița
Autostrada A1 Sibiu–Boița ar putea fi redeschisă înainte de Crăciun. Primarul Nicolae Cocoș anunță că termenul oficial este 19 decembrie 2026.
Șoferii care tranzitează zona Sibiului ar putea reveni mai devreme pe Autostrada A1, pe tronsonul dintre Sibiu și Boița. Primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș, susține că lucrările executate la viaductul din zonă se desfășoară conform programului și că termenul oficial pentru reluarea circulației, 19 decembrie 2026, va fi respectat. Mai mult, există posibilitatea ca traficul să fie redeschis chiar înainte de această dată.
Autostrada A1 Sibiu–Boița este închisă circulației din 5 octombrie, din cauza lucrărilor desfășurate la un pasaj din zona nodului rutier Boița. În tot acest interval, șoferii au fost nevoiți să folosească drumurile naționale DN7 și DN1, ceea ce a dus la creșterea timpilor de deplasare în zonă.
Când se redeschide Autostrada Sibiu–Boița. Termenul oficial este 19 decembrie
Primarul Nicolae Cocoș a declarat că urmărește îndeaproape evoluția lucrărilor, având în vedere impactul pe care închiderea autostrăzii îl are asupra locuitorilor comunei și asupra șoferilor care tranzitează zona.
Potrivit edilului, constructorul lucrează după un program strict, stabilit pentru fiecare zi, iar până în prezent nu au fost înregistrate abateri de la graficul de execuție.
„Eu sunt direct interesat de această problemă. Se toarnă direct deasupra drumului național, există cofrajul fix deasupra, motiv pentru care nu se putea circula în condiții de siguranță. Constructorul are un grafic pe zile de la care nu se abate.
Termenul oficial anunțat este 19 decembrie, iar traficul se va redeschide exact cum este prevăzut. S-ar putea chiar să se deschidă mai repede, dar asta nu pot afirma eu cu certitudine, deocamdată rămâne data de 19 decembrie anunțată oficial”, a explicat Nicolae Cocoș.
Așadar, data de 19 decembrie rămâne reperul oficial pentru reluarea circulației pe Autostrada A1, între Sibiu și Boița. O redeschidere mai devreme este posibilă, însă nu a fost confirmată de autorități.
De ce a fost închisă Autostrada A1 între Sibiu și Boița
Circulația a fost întreruptă pe sectorul dintre nodurile rutiere Cisnădie și Boița pentru executarea unor lucrări la un pasaj din cadrul nodului rutier Boița.
Intervențiile sunt realizate de asocierea de constructori Mapa–Cengiz, care execută și lotul 2 Boița–Cornetu al Autostrăzii Sibiu–Pitești.
Mai exact, constructorul realizează un pasaj peste breteaua rutieră care asigură legătura dintre autostrada A1 și DN7. Structura va face parte din nodul rutier care va permite conexiunea dintre A1 și viitoarea Autostradă A13 Sibiu–Făgăraș.
Lucrările presupun turnarea betonului deasupra drumului național, cu ajutorul unui cofraj metalic mobil de mari dimensiuni. Din cauza poziționării echipamentelor și a operațiunilor desfășurate, circulația pe sub structura aflată în construcție nu poate fi menținută în condiții de siguranță.
Din acest motiv, CNAIR a decis închiderea temporară a tronsonului de autostradă pe durata execuției lucrărilor.
Pe unde circulă șoferii până la redeschiderea autostrăzii
Până la reluarea traficului pe A1 Sibiu–Boița, șoferii sunt direcționați pe rutele alternative stabilite de autorități.
Devierea circulației se face astfel:
Pe DN7, între Boița, Tălmaciu și Veștem;
Pe DN1, între Veștem și Cisnădie.
Închiderea autostrăzii afectează în mod direct traficul din zona Sibiului, în special pe DN7 și DN1, două dintre cele mai circulate artere rutiere din regiune.
Potrivit recensământului de circulație realizat de CNAIR în 2022, pe sectoarele DN1 și DN7 dintre Șelimbăr, Avrig și Boița circulă zilnic între 15.000 și 20.000 de vehicule.
Pentru locuitorii comunei Boița, închiderea autostrăzii a însemnat și creșterea semnificativă a timpului necesar pentru deplasarea către Sibiu. Dacă înainte traseul putea fi parcurs în aproximativ 12 minute pe autostradă, folosirea drumurilor naționale poate prelungi călătoria până la o oră, în funcție de trafic.
Autostrada Sibiu–Pitești, lucrări importante în zona Boița
Lucrările de la nodul rutier Boița fac parte din proiectul Autostrăzii Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.
Asocierea Mapa–Cengiz construiește secțiunea 2 Boița–Cornetu, cu o lungime de aproximativ 31,33 kilometri. Tronsonul traversează o zonă montană dificilă și presupune realizarea a numeroase poduri, viaducte și tuneluri.
Reluarea circulației pe sectorul A1 Sibiu–Boița este așteptată de șoferi înaintea sărbătorilor de iarnă, în condițiile în care actuala deviere a traficului pune presiune suplimentară pe drumurile naționale din zonă.
Dacă graficul de execuție va fi respectat, autostrada ar urma să fie redeschisă până la 19 decembrie 2026, existând și posibilitatea ca lucrările să fie finalizate mai devreme.
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News