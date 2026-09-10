Cod galben de caniculă în șase județe. Temperaturile extreme revin în forță

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare vizând disconfortul termic accentuat.
Valul de căldură continuă să afecteze teritoriul României, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) emițând o nouă alertă de cod galben. Avertizarea vizează șase județe în care temperaturile maxime vor atinge praguri critice, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, generând un disconfort termic ridicat pentru populație.
Recomandările autorităților pentru perioada caniculară
În regiunile vizate de alerta meteorologică, maximele diurne se vor situa, în medie, între 33 și 36 de grade Celsius. Nopțile vor fi de asemenea tropicale, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade, împiedicând astfel răcirea naturală a aerului.
Autoritățile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență recomandă cetățenilor să evite deplasările prelungite și expunerea directă la soare în intervalul orar 11:00 - 18:00.
De asemenea, medicii insistă asupra importanței hidratării corespunzătoare, sugerând consumul a cel puțin doi litri de apă zilnic, și evitarea băuturilor care conțin alcool sau un nivel ridicat de cofeină.
Persoanele vârstnice, copiii mici și cei cu afecțiuni cronice sunt sfătuiți să rămână în spații răcoroase, dotate cu aer condiționat. Meteorologii avertizează că acest val de aer fierbinte s-ar putea extinde și în zilele următoare.