Controverse în Sibiu! Mai multe mame acuză șoferii Uber și Bolt că refuză cursele atunci când văd copii: „Am fost lăsată în ploaie cu bebelușul”

O serie de reclamații venite din partea părinților din Sibiu au aprins dezbaterea privind serviciile de transport alternativ. Mai multe mame susțin că șoferi ai platformelor Uber și Bolt le-au refuzat cursele sau au anulat comenzile în ultimul moment după ce au observat că sunt însoțite de copii mici.

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