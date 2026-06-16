Controverse în Sibiu! Mai multe mame acuză șoferii Uber și Bolt că refuză cursele atunci când văd copii: „Am fost lăsată în ploaie cu bebelușul”

O serie de reclamații venite din partea părinților din Sibiu au aprins dezbaterea privind serviciile de transport alternativ. Mai multe mame susțin că șoferi ai platformelor Uber și Bolt le-au refuzat cursele sau au anulat comenzile în ultimul moment după ce au observat că sunt însoțite de copii mici.
Situațiile descrise de clienți au stârnit reacții puternice în mediul online, arată oradesibiu.ro.
Familie dată jos din mașină după acceptarea cursei
Discuțiile au pornit după ce un tată din Sibiu a relatat experiența prin care a trecut familia sa. Potrivit acestuia, soția și copilul lor în vârstă de trei ani s-au urcat în mașina unui șofer care acceptase cursa, însă au fost nevoiți să coboare imediat după ce acesta a verificat destinația.
Bărbatul susține că motivul invocat a fost traficul aglomerat din oraș, însă consideră că adevărata problemă a fost lipsa de interes pentru cursa respectivă.
Mărturii ale mamelor: „Când a văzut copilul, a plecat”
Mai multe femei afirmă că s-au confruntat cu situații similare. Unele spun că șoferii au întors mașina imediat ce au observat prezența unui copil, iar altele că au anulat cursa chiar în momentul sosirii la punctul de preluare.
O mamă povestește că încerca să își ducă fiul la grădiniță atunci când șoferul a renunțat la cursă după ce a observat copilul. O altă femeie susține că a fost ignorată împreună cu cei doi copii ai săi, deși mașina comandată ajunsese deja în apropiere.
Cazuri grave: părinți lăsați în ploaie sau în drum spre spital
Printre cele mai revoltătoare situații relatate se numără cele în care părinții au fost abandonați în condiții dificile. O femeie afirmă că a rămas în ploaie alături de bebelușul său de cinci luni după ce șoferul a refuzat să îi transporte.
O altă mamă spune că se îndrepta spre Spitalul de Pediatrie pentru investigații medicale ale copilului său, însă șoferul ar fi refuzat cursa înainte ca aceștia să urce în autoturism.
Șoferii invocă probleme legate de aplicații și infrastructură
De cealaltă parte, conducătorii auto susțin că situația este mai complexă decât pare. Unii afirmă că aplicațiile nu oferă întotdeauna informații complete despre destinație înainte de acceptarea cursei, iar alții reclamă faptul că sunt trimiși frecvent pe străzi neasfaltate sau greu accesibile.
Potrivit unor șoferi, remunerația redusă pentru anumite curse îi determină să renunțe atunci când constată că traseul nu este rentabil. Aceștia mai invocă și responsabilitățile suplimentare pe care le presupune transportul minorilor.
Nemulțumiri legate de sistemul de ride-sharing
Mai mulți conducători auto susțin că atât clientul, cât și șoferul au dreptul să anuleze o cursă în orice moment. Ei consideră că multe dintre nemulțumiri sunt generate de modul în care funcționează platformele digitale, care nu afișează întotdeauna toate detaliile înainte de acceptarea unei comenzi.
În opinia acestora, problema reală este reprezentată de condițiile de lucru și de tarifele considerate insuficiente pentru anumite trasee.
Taximetriștii critică refuzul curselor cu copii
Reprezentanții serviciilor clasice de taxi din Sibiu condamnă astfel de practici și susțin că legislația îi obligă să transporte orice client, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.
Potrivit acestora, prezența unui copil nu reprezintă un motiv legitim pentru refuzul unei curse. Mai mult, taximetriștii afirmă că efectuează frecvent transporturi pentru familii și chiar pentru elevi care se deplasează între școală și domiciliu.
Deocamdată, fenomenul rămâne un subiect sensibil în Sibiu, iar numeroși clienți cer platformelor Uber și Bolt să analizeze aceste sesizări și să găsească soluții pentru evitarea unor astfel de incidente.