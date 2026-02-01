Dacia scrie istorie în Europa. La 28 de mașini vândute, una este un Sandero

La 28 de mașini vândute, una este un Sandero

Dacia Sandero a devenit cea mai bine vândută mașină nouă din Europa în anul 2025, consolidându-și poziția de lider pe segmentul de retail, unde se adresează direct persoanelor fizice. Potrivit datelor oficiale, una din fiecare 28 de mașini vândute în acest segment a fost un Sandero.

Modelul se află constant în topul preferințelor europenilor încă din 2017, iar succesul său a contribuit decisiv la depășirea pragului de 10 milioane de vehicule vândute de marca Dacia la nivel global. În același timp, Dacia Duster s-a menținut în Top 10 cele mai vândute modele din Europa.

La nivel mondial, în 2025, vânzările Dacia Sandero au atins 289.295 de unități. În Europa, raportul general indică faptul că una din 55 de mașini vândute poartă sigla Sandero, procentul crescând semnificativ în segmentul de retail.

De la lansarea sa în 2008, peste 3,58 milioane de exemplare Sandero au fost comercializate în întreaga lume. Specialiștii explică popularitatea modelului prin strategia Dacia de a oferi un echilibru între design modern, fiabilitate și preț accesibil, adaptat nevoilor cotidiene.

Pentru anul 2026, Dacia a anunțat o actualizare importantă a modelelor Sandero și Sandero Stepway. Noile versiuni beneficiază de un design exterior reîmprospătat, cu semnătură luminoasă LED în formă de T și bare de protecție redesenate. Varianta Stepway include și protecție suplimentară a caroseriei.

La interior, ambele modele sunt echipate cu sistemul inteligent YouClip, un ecran multimedia de 10 inci cu conectivitate extinsă și încărcare wireless pentru smartphone, elemente care sporesc atractivitatea și valoarea ofertei Dacia.