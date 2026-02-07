De ce este bine să dormi mai mult iarna. Cum ne influențează anotimpurile somnul

Structura somnului se modifică în funcție de sezon

Anotimpurile influențează mai mult decât credem ritmul nostru zilnic. Somnul este direct legat de lumină, temperatură și de ceasul biologic intern. De aceea, multe persoane simt că au nevoie de mai multă odihnă în sezonul rece, iar acest lucru nu este un semn de lene, ci o reacție firească a organismului.

Cel mai important mecanism implicat este ritmul circadian, adică acel ceas biologic care reglează alternanța somn veghe. Lumina naturală reduce secreția de melatonină, hormonul somnului. Întunericul o stimulează.

Cum ne influențează anotimpurile somnul

Vara, zilele lungi pot întârzia adormirea și pot scurta somnul. Iarna, când lumina naturală este redusă, melatonina este secretată mai mult timp, iar senzația de somnolență apare mai ușor și durează mai mult. Temperatura joacă și ea un rol esențial. Pentru a adormi, corpul trebuie să își scadă ușor temperatura internă. Căldura excesivă, specifică verii, poate fragmenta somnul. În schimb, un mediu mai răcoros, în jur de 18 – 20 de grade, favorizează un somn mai profund.

De ce avem nevoie de mai mult somn iarna

Iarna există mai puțină lumină naturală. Glanda pineală produce melatonină pe perioade mai lungi, ceea ce determină o stare biologică de odihnă prelungită. Organismul interpretează sezonul rece ca pe o perioadă de conservare a energiei și de refacere.

Un studiu publicat în revista științifică Frontiers in Neuroscience arată că structura somnului se modifică în funcție de sezon. Iarna, faza REM, asociată cu procesarea emoțională și memoria, este mai lungă. Asta înseamnă că nu doar dormim mai mult, ci dormim diferit, cu un accent mai mare pe refacerea neurologică.

Câte ore trebuie să dormim ca să fim sănătoși

Pentru un adult sănătos, intervalul recomandat este între 7 și 9 ore pe noapte, potrivit recomandărilor National Sleep Foundation și American Academy of Sleep Medicine. Copiii și adolescenții au nevoie de mai mult somn, între 8 și 11 ore, în funcție de vârstă. Nou născuții pot ajunge la 14 – 17 ore pe zi.

Femeile pot avea nevoie, în medie, cu aproximativ 30 – 60 de minute mai mult decât bărbații, din cauza fluctuațiilor hormonale și a nivelului de activitate cerebrală. Totuși, diferențele individuale sunt importante, iar genetica joacă un rol major.

Cât ar trebui să dormim în funcție de anotimp

Iarna, este normal să simțim nevoia de 8 sau chiar 9 ore de somn. Vara, aceeași persoană se poate simți odihnită cu 7 ore. Organismul se adaptează la lumină și la mediu. Dacă te simți mai obosit în sezonul rece, este posibil ca trupul tău să îți ceară pur și simplu mai mult timp pentru refacere.