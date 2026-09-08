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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Dr. Eduard Nica dezvăluie cât timp i-a luat să cucerească cele șase vârfuri

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 8 sept. 2026, 10:41

Dr. Eduard Nica vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre provocările ascensiunilor montane și răspunde la întrebarea „În cât timp ați făcut cele șase vârfuri?”. Medicul povestește și experiența de pe Kilimanjaro, unde, în toamna lui 2023, a avut parte de una dintre cele mai dificile ascensiuni, demontând mitul că acest vârf ar fi ușor de cucerit.

„În toamna lui 2023 am ajuns pe Kilimanjaro, o ascensiune destul de grea, deși toată lumea a auzit de Andreea Marin și spune că, dacă ea a ajuns pe vârf, înseamnă că e ușor. Nu e ușor!”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 11 septembrie, de la ora 15:00.

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