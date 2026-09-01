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Preşedintele Nicuşor Dan, la Întâlnirea internaţională a tinerilor ortodocşi
Foto: Facebook | Basilica
Publicat1 sept. 2026, 08:08
Sursărealitatea.net
Evenimentul este găzduit de Catedrala Naţională.
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