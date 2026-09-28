Reduceri de până la 90% pentru studenți la tren! Ce acte sunt necesare și pe ce rute se aplică

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 16:25

Studenții cu vârsta de până la 30 de ani pot beneficia, în anul universitar 2026-2027, de reduceri de 90% la biletele și abonamentele de tren, dacă sunt înscriși la o formă de învățământ cu frecvență în România.

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