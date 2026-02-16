Revoltă uriașă în rândul minerilor de la Complexul Energetic Oltenia

Negocieri cu ministrul Energiei, astăzi, la ora 13:00

Minerii de la Complexul Energetic Oltenia vin astăzi să discute cu ministrul Bogdan Ivan. Încep negocierile pentru o decizie care stă din nou în mâinile premierului Bolojan. Oamenii amenință cu proteste în lanț și cu greva foamei după ultimele tăieri.

Negocierile dintre minerii de la Complexul Energetic Oltenia și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vor începe, la ora 13:00, la sediul Ministerul Energiei, pe fondul tensiunilor generate de reducerea unor drepturi salariale.

Protestele au fost declanșate săptămâna trecută, când zeci de angajați au ieșit în stradă la Târgu Jiu, nemulțumiți de măsurile de austeritate aplicate în cadrul companiei. Principala revendicare vizează eliminarea tichetelor de masă în valoare de 700 de lei, măsură care, potrivit minerilor, le afectează semnificativ veniturile.

Reprezentanții salariaților susțin că vor prezenta în cadrul discuțiilor cu ministrul Ivan lista completă a revendicărilor și vor solicita revenirea asupra deciziilor considerate dezavantajoase pentru personalul din sectorul minier.

De asemenea, minerii avertizează că, în lipsa unor soluții concrete, vor continua protestele, urmând să picheteze sediul ministerului începând de joi.

Mai mult, aceștia au anunțat că iau în calcul declanșarea grevei foamei dacă revendicările nu vor fi soluționate.