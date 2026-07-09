Scandal de corupție la Filarmonica din Sibiu: Managerul Cristian Lupeș, pus sub acuzare de DNA pentru un prejudiciu uriaș

Dosarul cheltuielilor suspecte de la Filarmonica de Stat Sibiu intră într-o nouă fază penală. Procurorii DNA au dispus punerea sub urmărire penală a managerului instituției, Cristian Lupeș, și a fostei directoare economice, Marioara Preda. Anchetatorii anticorupție investighează modul în care au fost alocate și decontate sume substanțiale de bani destinate serviciilor de avocatură, într-un dosar deschis în cursul anului trecut.
Ceea ce a început ca un conflict intern aprins între conducerea Filarmonicii de Stat Sibiu și sindicatul artiștilor s-a transformat într-un dosar penal de anvergură instrumentat de procurorii anticorupție. Ancheta de la Serviciul Teritorial Alba Iulia al DNA a fost declanșată chiar în urma unei plângeri penale depuse de reprezentanții sindicaliștilor, nemulțumiți de modul în care managerul Cristian Lupeș folosea banii publici pentru a-și plăti apărătorii în instanță.
Procurorii au trecut la faza punerii sub urmărire penală a celor pe care îi consideră direct responsabili de semnarea și decontarea acestor servicii. Managerul Cristian Călin Lupeș este acuzat oficial de nu mai puțin de patru infracțiuni de abuz în serviciu, prin care s-ar fi obținut foloase necuvenite. În același timp, Marioara Preda, fosta directoare economică a instituției – cea care avea obligația legală de a aplica viza de control financiar preventiv –, este urmărită penal pentru două infracțiuni similare de abuz în serviciu.
Bani publici folosiți în interes personal, deși instituția avea proprii juriști
Miezul acuzațiilor aduse de DNA arată o gestionare defectuoasă și ilegală a bugetului instituției de cultură. Procurorii subliniază că, în perioada 2022–2025, managerul ar fi ocolit legislația în vigoare, semnând contracte de asistență și reprezentare juridică cu mai multe cabinete de avocatură private din București. Această decizie a fost luată deși Filarmonica din Sibiu avea deja angajați consilieri juridici plătiți special pentru a asigura consultanța și reprezentarea instituției în fața instanțelor.
Dincolo de dublarea inutilă a cheltuielilor, anchetatorii au descoperit o anomalie și mai gravă: o parte din contractele de asistență juridică în materie penală nu aveau nicio legătură cu activitatea culturală, ci vizau direct interesele personale ale lui Cristian Lupeș și ale unui alt membru din conducere. Practic, banii destinați culturii au fost deviați pentru a acoperi problemele juridice private ale șefilor instituției.
Prin acest mecanism, prejudiciul total adus bugetului Filarmonicii a fost calculat la suma de 543.387 de lei, bani care au intrat necuvenit în conturile cabinetelor de avocatură vizate. Cu toate acestea, DNA a precizat că în acest moment nu au fost luate măsuri preventive împotriva lui Lupeș, acesta continuând să își exercite mandatul de manager, sub umbrela prezumției de nevinovăție. Conducerea Filarmonicii nu a oferit un punct de vedere oficial până la momentul publicării informațiilor.
Halucinant! Avocați plătiți din bani publici pentru a-i apăra pe cei acuzați de risipirea banilor publici
Un detaliu extrem de controversat în această speță este rolul jucat de Consiliul Județean (CJ) Sibiu, instituția care tutelează și finanțează Filarmonica. Deși dosarul se afla deja pe masa procurorilor DNA, reprezentanții CJ Sibiu au oferit acoperire politică și administrativă conducerii Filarmonicii, declarând public, în cursul anului trecut, că toate plățile către firmele de avocatură bucureștene „au fost și sunt considerate legale”.
Mai mult decât atât, situația a căpătat o turnură ironică în plenul Consiliului Județean. Fără nicio dezbatere publică, consilierii județeni au aprobat o nouă alocare de fonduri bugetare cu o destinație uluitoare: angajarea de noi avocați care să îi reprezinte și să îi apere pe șefii Filarmonicii chiar în acest dosar DNA, deschis tocmai din cauza cheltuirii ilegale a banilor pe avocați.