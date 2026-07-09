Scandal de corupție la Filarmonica din Sibiu: Managerul Cristian Lupeș, pus sub acuzare de DNA pentru un prejudiciu uriaș

Dosarul cheltuielilor suspecte de la Filarmonica de Stat Sibiu intră într-o nouă fază penală. Procurorii DNA au dispus punerea sub urmărire penală a managerului instituției, Cristian Lupeș, și a fostei directoare economice, Marioara Preda. Anchetatorii anticorupție investighează modul în care au fost alocate și decontate sume substanțiale de bani destinate serviciilor de avocatură, într-un dosar deschis în cursul anului trecut.

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