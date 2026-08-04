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Budescu ar putea semna cu un nou club

Constantin Budescu

Constantin Budescu

Realitatea de Sibiu
Scris de Realitatea de Sibiu Publicat: 4 aug. 2026, 14:34

Liber de contract din luna octombrie a anului trecut, Constantin Budescu (37 de ani) nu a decis să îşi încheie cariera de fotbalist profesionist.

Ajuns la 37 de ani, fostul campion al României cu Astra se află în discuţii avansate cu Kids Tâmpa Braşov, grupare care în stagiunea precedentă a terminat pe locul 3 în play-out-ul seriei 4 din Liga 3.

"Budescu este o opţiune pentru noi, avem discuţii. Totul depinde doar de el. Sper să accepte şi să înceapă antrenamentele. Budescu poate fi un exemplu pentru tinerii noştri jucători", a declarat Adrian Zahariea, preşedintele grupării, pentru liga2.prosport.ro.

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