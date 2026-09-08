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Sport· 1 min citire
Chivu revine pe Bernabeu pentru un duel de gală în Liga Campionilor
Cristi Chivu
Publicat8 sept. 2026, 10:23
Actualizat8 sept. 2026, 11:56
Tehnicianul român o conduce pe Inter Milano într-o confruntare de foc contra lui Real Madrid, marcând o reîntâlnire simbolică cu mentorul său.
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