Emma Răducanu, în sferturile turneului WTA Transylvania Open
În faza sferturilor de finală a ajuns însă Sorana Cîrstea
Jucătoarea de tenis Emma Răducanu s-a calificat miercuri în sferturile turneului WTA Transylvania Open, după ce a trecut de Kaja Juvan, în optimi, scor 7-5, 6-1 după un meci care a durat o oră şi 38 de minute.
Principala favorită a turneului de la Cluj Napoca, Emma Răducanu o întâlnește în runda următoare pe poloneza Maja Chwalinska.
În schimb, Jaqueline Cristian, cap de serie numărul 2 la turneul de categorie WTA 250 a fost eliminată în optimile de finală de sportiva ucraineană Daria Snigur, venită din calificări, scor 6-1, 6-0. În faza sferturilor de finală a ajuns însă Sorana Cîrstea.
Românca a învins-o în optimi pe slovena Tamara Zidansek, scor 6-1, 6-0 după un meci ce a durat 54 de minute. Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA. La dublu, perechea Jaqueline Cristian - Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale trecând în sferturi de echipa Eudice Chong - En-Shuo Liang, scor 6-2, 7-5.
