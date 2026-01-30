Imagini emoționante de pe stadionul ”Toumba” din Grecia VIDEO

Mii de suporteri ai echipei PAOK, ultim omagiu pentru cei șapte fani morți în accidentul din România

Imagini emoționante pe stadionul ”Toumba” din Salonic. Mii de suporteri ai echipei PAOK le-au adus, joi seară, un ultim omagiu celor șapte fani morți în cumplitul accident rutier care a avut loc în România.

Cei șapte suporteri morți în accidentul din Lugoj au fost, joi după-amiază, repatriați în Grecia, după ce Mitropolitul Ioan al Banatului a oficiat o slujbă de pomenire pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara.

Sicriele cu trupurile neînsuflețite ale celor șapte fani greci au fost transportate cu o aeronavă militară pusă la dispoziție de autoritățile elene, în Salonic.

În timp ce echipa de fotbal antrenată de Răzvan Lucescu juca în Europa League pe terenul celor de la Lyon, mii de fani ai clubului PAOK s-au strâns pe stadionul „Toumba”, unde au fost aduse sicriele în care se aflau suporterii decedați.

În momentul în care mașinile cu trupurile neînsuflețite ale victmelor accidentului din România au ajuns pe stadionul „Toumba”, fanii PAOK au cântat și au aprins torțe, în semn de omagiu pentru colegii lor.

Vă reamintim că, în urma tragicului accident din Lugoj, suporterii PAOK, care se îndreptau spre Franța, au făcut cale întoarsă și au decis să nu participe la meciul de joi seară, cu Lyon, din Europa League.

Sectorul dedicat suporterilor lui PAOK Salonic a rămas gol, însă în locul oamenilor a fost pus un banner în limba greacă pe care scria: „Drum bun în paradis, frații noștri”.

Un minut de reculegere în memoria suporterilor decedați au ținut și jucătorii PAOK, înainte de meciul cu Lyon, care s-a încheiat cu victoria francezilor.