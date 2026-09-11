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Sport· 1 min citire
Tavi Popescu părăsește Superliga: Mutare surpriză în Grecia
Tavi Popescu FOTO: Instagram/Tavi Popescu
Mijlocașul ofensiv a primit acordul clubului pentru o nouă provocare europeană
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