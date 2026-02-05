Vești excelente despre Mircea Lucescu: „E ca un leu în cușcă”. Selecționerul, aproape de externare
Vești foarte bune despre starea de sănătate a selecționerului naționalei României, Mircea Lucescu. Antrenorul urmează să fie externat în perioada următoare, după ce tratamentul cu antibiotice a dat rezultate, iar infecția cu care se confrunta a cedat.
Potrivit surselor apropiate, problemele medicale au fost cauzate de o scădere temporară a imunității, însă medicii au identificat rapid schema de tratament potrivită. Sub stricta supraveghere a specialiștilor, Lucescu a răspuns bine la terapie, iar evoluția este una favorabilă.
Starea sa de sănătate se îmbunătățește de la o zi la alta, iar selecționerul este nerăbdător să revină la activitatea sportivă. Sursele citate spun că tehnicianul „este ca un leu în cușcă”, se plimbă constant prin salon, ține legătura cu oficialii Federației și abia așteaptă să se întoarcă pe teren.
Există șanse ca externarea să aibă loc chiar în următoarele zile. Ulterior, Mircea Lucescu intenționează să facă un control medical suplimentar într-o clinică din Germania sau Italia, pentru monitorizarea stării generale.
Apropiații săi au respins informațiile apărute în spațiul public privind o eventuală deplasare de urgență cu avion privat, precizând că acestea au fost exagerate.
„Nu a existat niciun moment critic. Problema principală a fost scăderea imunității. Acum se simte mult mai bine și nu există riscul să nu își continue activitatea. Este bine și îl așteptăm să revină în forță pentru meciul cu Turcia”, au transmis surse apropiate selecționerului.
