Victorie surpriză a lui Bodo/Glimt cu Inter Milano, 3-1, în Liga Campionilor

FC Bruges și Atletico Madrid au înscris 6 goluri

Echipa norvegiană Bodo/Glimt a învins, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Campionilor, anunță Realitatea Sportivă.

În Norvegia, la o temperatură extremn de scăzută, gazdele au deschis scorul în minutul 20, prin Sondre Fet. Nerrazzurii au replicat prin bara lui Darmian, din minutul 26, şi prin golul egalizator înscris de Pio Esposito, patru minute mai târziu. Elevii lui Chivu au mai bifat o bară, la şutul lui Lautaro Martinez, din minutul 46, dar cei care au marcat au fost norvegienii. Hauge a făcut 2-1 în minutul 61, iar Hogh a stabilit scorul final, Bodo/Glimt – Inter Milano 3-1 şi calificarea se decide în returul de săptămâna viitoare, din Italia.

La Bruges, Atletico Madrid a condus cu 2-0, după golurile înscrise de Julian Alvarez (min. 8) şi Ademola Lookman (min. 45+4). Belgienii de la FC Bruges au revenit şi au egalat, în minutele 51, prin Onyedika, şi 60, prin Tresoldi. Autogolul lui Joel Ordonez, din minutul 79, putea aduce victoria spaniolilor, dar Tzolis a egalat în minutul 89, şi FC Bruges – Atletico Madrid s-a încheiat 3-3.

Bayer Leverkusen s-a impus la Atena, 2-0 cu Olympiacos, cu dubla lui Patrik Schick, din minutele 60 şi 63.