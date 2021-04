Reporterii de la Transilvanianews.com relatează un incident care nu ar trebui să facă parte din viața noastră în anul 2021. O tănără susține pentru sursa citată că a fost discriminată de angajații unei bănci doar pentru că este născută în Siria.

“În viața mea nu m-am simțit așa de umilită și de discriminată precum m-am simțit astăzi la o bancă din România.

Imediat ce m-am mutat în România, în 2016, printre primele lucruri pe care le-am făcut a fost să îmi deschid un cont bancar. Nu a durat mai mult de 5 minute să îmi deschid un cont în euro și altul în lei. Astăzi am fost la aceeași bancă pentru a-mi reactiva contul în lei, care a devenit inactiv pentru că nu l-am folosit de mult.

Am ajuns la sediul băncii la ora 9, conform programării. După ce am solicitat să îmi fie reactivat contul, am fost rugată să le dau buletinul și să aștept. La ora 10 mi-am pierdut deja răbdarea. Am întrebat dacă pot să știu care este problema și de ce durează atât de mult o operațiune atât de banală? M-am gândit că poate sistemul lor nu funcționează, oricum a avut probleme tehnice când am încercat să rezolv problema online, cu o zi înainte.

Răspunsul pe care l-am primit a fost următorul: „Trebuie să așteptăm aprobarea de la București, fiindcă sunteți născută în Siria”.

Eu le-am spus că sunt cetățean român, cu buletin emis de autoritățile statului.

„Ne pare rău, aceasta este politica băncii”.

E vina mea că sunt născută în Siria?

„Aceasta este politica băncii”.

Nu vi se pare că este discriminare la adresa mea, ca cetățean român?

