IPJ Sibiu anunță un accident produs pe DJ 106, in zona localitatii Nocrich.

Șoferul unui autoturism condus pe directia Agnita – Sibiu nu pastreaza distanta de siguranta in mers si intra in coliziune cu autoturismul condus regulamentar in fata sa. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a soferului si pasagerului din turismul condus regulamentar, 74, respectiv 70 de ani, sibieni, care au fost transportati la spital constienti. Celalalt conducator auto are 42 de ani, este din judetul Valcea. Trafic ingreunat.

Sursa: Realitatea de Sibiu