Accident rutier cu victimă, în județul Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, pe DN 14, la intrarea in municipiul Medias, soferul unui autoturism condus dinspre Copsa Mica, a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un cap de pod. Singur in autoturism, soferul in varsta de 65 de ani, din Medias, este ranit, constient, va fi transportat la spital. Prezinta o concentratie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Sursă: IPJ Sibiu