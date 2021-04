ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD și un echipaj de descarcerare pe DN1, Cristian, unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și s-a răsturnat.

La fața locului s-a intervenit pentru descarcerarea unei persoane de sex masculin, conștiente. Bărbatul, de circa 70 de ani, a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la UPU Sibiu cu contuzie toracică.

Potrivit IPJ Sibiu, un șofer in vârsta de 70 de ani, din Baia Mare, in timp ce de deplasa pe sensul Sibiu – Sebeș, a ieșit cu mașina in afara partii carosabile. Bărbatul are o alcoolemie de 0,75 mg/alcool pur in aerul expirat și a suferit vătămări corporale in urma accidentului rutier. Polițiștii rutieri continua cercetările.

FOTO: ISU SIBIU