Concerte in cluburi, spectacole, piese de teatru, opera si filarmonica, showuri de stand-up comedy sau evenimente in aer liber. In plus avem si un turneu de promovare la baschet masculin, care va avea loc in Sala Sporturilor. Dar si meciuri de fotbal in liga a treia, care vor stabili formatia retrogradata in liga a 4-a.

Programul complet al weekend-ului:

VINERI

14.30 – Sala Sporturilor, turneu de promovare la baschet masculin: Corona Brașov – Poli Iași

16.30 – CS Vâlcea – Agronomia București

19.00 – concert de jazz – Barrique Pub, pe strada Mureșenilor 3

19.00 – Teatrul Sică Alexandrescu – piesa „Liniște în culise”

22.00 – concerte în Aftăr Hours și Kruhnen Musik Halle

SÂMBĂTĂ

14.00 – Sala Sporturilor, turneu promovare baschet masculin: Corona Brașov – Agronomia București

16.30 – Sala Sporturilor, turneu de promovare baschet masculin: Poli Iași – CS Vâlcea

18.00 – Biserica Neagră – debutează sezonul de concerte Organ Nights

18.00 – meciuri de liga a treia din play-out: CS Păulești – ACS Kids Tâmpa Brașov și Odorheiu Secuiesc – Olimpic Zărnești

18.30 – Opera Brașov – spectacolul „Bărbierul din Sevilla”

19.00 – Teatrul Sică Alexandrescu – „Fanteziile sexuale ale soțului meu aproape că m-au înnebunit”

22.00 – concerte în Aftăr Hours și Kruhnen Musik Halle

DUMINICĂ

14.00 – Sala Sporturilor, turneu de promovare baschet masculin: Corona Brașov – CS Vâlcea

16.30 – Sala Sporturilor, turneu de promovare baschet masculin: Poli Iași – Agronomia București

19.00 – Teatrul Sică Alexandrescu – piesa Disputa

19.00 – Centrul Cultural Reduta – stand up comedy cu Cîrje, Florin, Dobrotă și Popinciuc