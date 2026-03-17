Fotbal: Universitatea Cluj a câștigat derby-ul cu CFR Cluj, în play-off-ul Superligii

Sursă: realitatea.net

CFR Cluj a încheiat o serie de 11 victorii la rând pe prima scenă, unică în Superligă pe durata unui sezon în ultimele 19 stagiuni.

Universitatea Cluj a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii de fotbal.



CFR a deschis scorul prin Lorenzo Biliboc în primul minut de joc, cu un șut la colțul scurt.



''U'' a egalat imediat, prin bosniacul Jovo Lukic (4), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Oucasse Mendy. Francezul Mendy a marcat golul victoriei în min. 90, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Issouf Macalou.



''Șepcile roșii'' au mai avut ocazii prin Lukic (12, 60) și Macalou (89).



Biliboc a șutat periculos în min. 22, dar portarul Edvinas Gertmonas a respins.



În min. 87, portarul Mihai Popa a degajat greșit, iar Mouhamadou Drammeh a marcat, dar golul a fost anulat pentru henț.



CFR Cluj a încheiat o serie de 11 victorii la rând pe prima scenă, unică în Superligă pe durata unui sezon în ultimele 19 stagiuni.



Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 41 de ori, de 9 ori s-a impus Universitatea, de 20 de ori a câștigat CFR, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.



Biliboc a marcat cel mai rapid gol al acestui sezon al Superligii, după numai 59 de secunde.



Spaniolul Rafinha a reușit al doilea cel mai rapid gol al sezonului după numai 69 de secunde, pentru Petrolul Ploiești, în meciul din deplasare cu FC Botoșani, câștigat cu scorul de 1-0 (1-0), pe 7 martie, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii.



Autogolul lui Tiberiu Căpușă (FC Hermannstadt) este al treilea cel mai rapid gol al stagiunii, după 84 de secunde, în meciul cu UTA, câștigat de arădeni cu 3-2, pe 13 martie, pe Arena ''Francisc Neuman'', în primul meci din faza play-out a Superligii.



Răzvan Tănasă (Farul) a înscris al patrulea cel mai rapid gol din acest campionat, după 85 de secunde, în meciul pe care Farul Constanța l-a câștigat cu 3-2 în fața Oțelului, pe 20 iulie, la Ovidiu, în etapa a doua.