ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj de descarcerare și doua echipaje SMURD în municipiul Sibiu, DJ106, km 6 la un accident rutier produs între trei autoturisme în care au fost implicate 3 persoane.

La fața locului s-a intervenit prompt pentru descarcerarea unei persoane.

Toate trei persoanele implicate au primit îngrijiri medicale iar la spital au fost transportate două persoane, bărbați de cca 36 de ani cu diverse traumatisme și contuzii, conștienți.

DJ 106, km. 6, soferul unui turism condus pe directia Agnita – Sibiu nu pastreaza distanta de siguranta si intra in coliziune cu autoturismul condus regulamentar in fata sa de catre un sibian in varsta de 35 de ani, pe care il proiecteaza in alt turism condus regulamentar din sens opus, de catre un sibian in varsta de 36 de ani.

Cei doi soferi care circulau regulamentar au suferit vatamari corporale si au fost transportati la spital constienti. Soferul care nu ar fi pastrat distanta de siguranta are 36 de ani, este din Rosia si prezinta o concentratie de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Trafic blocat total in continuare.

Sursa: Realitatea de Sibiu