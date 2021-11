ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD cu medic pe DN1, inafara localității Cristian unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și s-a răsturnat.

O persoană de sex feminin a fost găsită la fața locului, afară din autoturism, și prezenta leziuni incompatibile cu viața.

IPJ Sibiu anunță că pe DN 1, km. 323, in afara localității Cristian, un autoturism condus spre Sibiu se rastoarna in afara partii carosabile.

Conducatoarea auto, o sibianca in varsta de 53 de ani, singura in autoturism, a decedat, fiind proiectata in afara masinii.

Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii cauzelor care au dus la producerea acestui autoaccident.

Fara mari probleme de trafic.