ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj de pompieri militari și un echipaj SMURD în municipiul Sibiu, pe strada Țiglari, la un accident rutier produs între două autoturisme.

La fața locului a intervenit și un echipaj SAJ Sibiu. S-au acordat îngrijiri pentru două persoane de sex feminin implicate.

Una dintre cele două femei, de aproximativ 27 de ani a fost transportată de echipajul SMURD la UPU Sibiu, conștientă cu traumatism membru superior.

Potrivit IPJ Sibiu, un sofer in varsta de 61 de ani, aflat la volanul unui autoturism condus pe strada Lutului patrunde in intersectia cu strada Tiglari fara sa acorde prioritate si intra in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de catre o tanara in varsta de 27 de ani. O femeie in varsta de 57 de ani, pasagera in primul autoturism, si conducatoarea autoturismului condus reg primesc ingrijiri medicale si vor fi transportate la spital.

Toti cei implicati sunt sibieni.

Trafic ingreunat.

Sursa: Realitatea de Sibiu