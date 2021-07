ISU Sibiu a intervenit de urgență cu doua echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare și un echipaj de pompieri militari pe DJ 106, între localitățile Alțâna și Bârghiș unde un autoturism a intrat într-un cap de pod.

În accident sunt implicate trei persoane, dintre care doua încarcerate. Din informațiile primite de la fața locului, una dintre persoanele încarcerate este decedată.

În momentul de față se intervine pentru descarcerare celor două persoane concomitent cu acordarea de îngrijiri medicale. Intervenția se află în dinamică.

IPJ Sibiu anunță că pe DJ 106, km 41, soferul unui autoturism condus spre Agnita intra in coliziune cu un cap de pod de pe partea stanga a sensului de deplasare.

In urma impactului au rezultat decesul conducatorului auto, in varsta de 65 de ani, din Avrig, si ranirea celor doua pasagere, femei, in varsta de 52 de ani, din Avrig, respectiv 72 de ani, din Mihaileni.

Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii cauzelor exacte care au dus la producerea accidentului.

Traficul in zona se desfasoara ingreunat.