Caravana Anti Mafia condusă de Anca Alexandrescu si echipa Culisele Statului Paralel ajunge pentru prima ediție în județul Tulcea. Tentaculele Statului Subteran care s-au întins ca un cancer în toată țara sunt demascate la Realitatea PLUS de invitați unul si unul.

Pentru început, vorbim despre județul Tulcea, care a fost căpușat de… atenție… un miliard de euro! Rețeta are de toate: baroni locali care împart banii după bunul plac, amantlâcuri bine subvenționate, beizadele locale care învârt milioane de euro și dosare penale cu cântec, in timp ce județul este lăsat sa plutească in deriva sărăciei!

Jafurile care au îngenuncheat tara in ultimele decenii trebuie sa înceteze, iar noi facem primul pas! Vă așteptam alături, ceasul penalilor ticăie! Nu ratați o campanie unică pentru mass-media din România. Caravana Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu si Laurențiu Botin. Joi, de la ora 18.00.