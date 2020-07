Cazul baiatului de 9 ani de la Dej i-a ingrozit pana si pe medici si pe politisti, iar neglijenta femeii care i-a dat viata si ar fi trebuit sa il protejeze este una greu de imaginat. Cu trei adulti in apartament, Valentin a fost pur si simplu ignorat si lasat sa se stinga tot mai mult de la o zi la alta, cu rani adanci, infectate, mancate de muste si de viermi pe aproape intregul corp. In timp ce baiatul se zbate sa supravietuiasca intr-un spital din Cluj, mama lui a fost arestata preventiv si este cercetata pentru tentativă de omor, anunță Dejeanul.ro.

Copilul in varsta de 9 ani locuia intr-un apartament de pe strada Crangului din Dej impreuna cu mama si bunica lui. De ceva vreme insa, lor li s-a alaturat si noul iubit al mamei, iar de atunci, spune bunica baiatului, lucrurile au mers tot mai rau. Ignorat de mama care era mult prea ocupata cu noua relatie, Valentin a inceput sa aiba tulburari tot mai grave de comportament. La recomandarea unui medic psihiatru, baiatul urma un tratament, insa nu intotdeauna rezultatul era cel dorit. Astfel, acesta a inceput sa nu isi mai suporte mama si uneori era violent si cu bunica, dupa cum spune chiar ea, care din punct de vedere moral, este la fel de vinovata ca si fiica ei pentru starea in care a ajuns baiatul.

Apartamentul in care locuiesc cei trei adulti si minorul este un adevarat focar de infectie, cu stive de lucruri nefolositoare, asezate din podea pana in tavan. Pe langa acestea, mirosul este unul de nesuportat, iar casa este plina de muste. Plin de muste si de viermi era si minorul, ieri, in momentul in care cei de la ambulanta au intrat in apartamentul respectiv, chemati chiar de mama, la indicatiile bunicii.

Baiatul era plin de rani infectate si “ciuruite” de viermi, pe spate, abdomen si coapse, iar sub fese avea o plaga lunga de cativa centimetri si extrem de adanca, loc in care medicii cred ca efectiv a plesnit carnea pe el din cauza infectiilor. Bunica spune ca de trei saptamani baiatul nu s-a mai ridicat din pat nici macar sa mearga la toaleta, astfel ca si-a facut toate nevoile fiziologice in pat, loc in care si dormea. Salteaua patului este putrezita si imbibata cu sange si bucati de carne desprinse de pe spatele minorului, un adevarat “ospăț” pentru muste, scrie Dejeanul.ro

Detalii șocante și video cu declarația bunicii, AICI.