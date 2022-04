Autoritățile din România sunt în alertă după confirmarea primului caz de infectare cu virusul misterios asociat cu hepatita. Este vorba despre o fetiță de 5 ani, din Capitală. Medicii spun că noua forma de hepatită ar fi provocată de un adenovirus. Cei mai predispuși sunt copiii cu un sistem imunitar slăbit. Chiar dacă sursa exactă a noului virus nu a fost încă depistată, au început să apară tot felul de teorii, inclusiv despre o posibilă legătură a virusului cu Sars-Cov-2.

Specialiștii britanici spun că o tulpină de adenovirus, denumită F41, este cauza principală a hepatitei la copii. Adenovirusul a fost detectat la trei sferturi dintre copiii bolnavi. “Semnele de alarma la care parintii trebuie sa fie foarte atenti: in momentul in care copilul trece de la varsaturi, modificari de scaun, modificarea starii generale catre coloratia galbena a tegumentelor, ceea ce cunoastem sub numele de icter, reprezinta un semnal de urgenta si de alarma, un indicator de prezentare la medicul pediatru sau la medicul de familie”, spune Iulia Țincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică.

Primul caz de hepatită severă necunoscută a apărut și în țara noastră. Maladia atacă ficatul, iar în câteva zile, dacă nu e tratată, poate duce la deces.

“Sunt măsuri pe care cred că le luam și înainte de pandemie, nu cred că trebuie să se întâmple ceva special, și faptul că există aceste cazuri izolate, foarte rare, nu cred că trebuie să ne ducă la alte măsuri în momentul de față”, a spus Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș.

Există ipoteze conform cărora copiii care au o imunitate scăzută sunt cei mai predispuși.

“Aici e o discuție generală pe care putem s-o luăm în calcul, dar mai mult m-aș gândi că transmiterea pentru hepatită, chiar dacă are legătură cu adenovirusul, înseamnă contact cu mâinile mnurdare, iar cei sub 10 ani au o posibilitate mai mare de a avea această cale de tranmsmitere”, a mai spus Marinescu.

“Teoria legata de imunitatea modificata pe parcursul pandemiei si lipsa de expunere la fel de fel de particule virale, antigenice a copiilor prin masurile de distantare sociala exista, dar nu are neaparata legatura cu acei indivizi nascuti pe parcursul pandemiei, ci mai degraba cu ceilalti copii de varsta scolara”, a explicat Iulia Țincu.

Aproape 200 de cazuri au fost raportate, la nivel mondial.