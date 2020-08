Mai multe pietre funerare au fost vandalizate, zilele trecute, în cimitirul evanghelic din orașul Tălmaciu. Potrivit primarului, vinovați ar fi câțiva tineri din comunitate, care obișnuiesc să facă probleme, însă nu se știe momentan care dintre ei, scrie Turnul Sfatului.

Contactat de reporterul Turnul Sfatului, Nicolae Basarabă, primarul orașului Tălmaciu, s-a declarat nemulțumit de situație și a mărturisit că nu este prima dată când cineva face pagube în oraș.

„Deocamdată nu știm cine a fost. Cu siguranță au fost niște tineri teribiliști, pentru că altfel nu le pot spune, au intrat acolo noaptea, dar nu putem spune câți pentru că nu există supraveghere video acolo. Sunt profund nemulțumit de faptele acestea pe care le fac tinerii. Am mai avut ceva probleme, am avut discuții cu părinții și am rezolvat cu ei direct, unde au fost lucruri mai mici. Dar aici nu știm cine a fost în primul rând, așa că acum colaborăm cu poliția pentru a-i găsi pe făptași. Primăvara răstoarnă ghivece mari cu flori, smulg florile și le aruncă pe stradă sau la cetățeni în curte, peste gard. Mi-e rușine de această situație și îmi doresc ca cetățenii și mai ales copiii noștri dragi să fie liniștiți. Personal merg și stau de vorbă cu ei, încerc să îi ajut cu ce pot”, spune primarul, pentru Turnul Sfatului.

