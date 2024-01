Lovitură pentru Monica Macovei chiar la început de an. Instanța a decis: începe judecata pentru accidentul pe care l-a provocat și în urma căruia un motociclist a fost internat în spital în stare gravă. Fostul ministru al Justiției nici măcar nu a contestat probele din dosar, semn că se pregătește să își recunoască responsabilitatea la proces.

Instanța de judecată a decis ca Monica Macovei să vină în fața magistraților pe 16 ianuarie.

Monica Macovei, deși avea dreptul să facă o contestație la probele aduse de procurori, nu a facut-o, semn că – probabil – strategia ei va fi să recunoască acuzațiile și să meargă pe o procedură simplificată. Asta ar însemna un proces mai rapid și o pedeapsă mai blândă.

Fostul ministru al Justiției a fost acuzat de vătămare corporală din culpă.

Realitatea PLUS a obtinut dosarul care a fost trimis in instanta in cazul fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

Mai mult, in raportul de expertiza se arata si ca aceasta putea evita accidentul, in timp ce motociclistul “nu putea nici sa il evite si nici sa il previna, avand in vedere situatia data”.

Rechizitoriul din cazul Monicăi Macovei: concluziile procurorilor care au decis să o trimită în judecată pentru accidentul comis

În luna august, Monica Macovei a fost oficial inculpată în dosarul accidentului în urma căruia un motociclist a ajuns în spital.

Sursa: Realitatea din Justitie