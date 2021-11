ISU Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD pe DN 14 A, Mediaș – Blăjel, unde un autoturism a ieșit de pe partea carosabilă și s-a răsturnat.

Două persoane au primit îngrijiri medicale dintre care o femeie de cca 80 de ani a fost transportată la CPU Mediaș, conștientă cu traumatism cranio facial.

IPJ Brașov anunță că pe DN 14 A, un autoturism condus pe directia Medias – Blajel s-a rasturnat in afara partii carosabile.

In autoturism se aflau conducatorul auto, 72 de ani, din Medias, si o femeie in varsta de 80 de ani, din jud. Alba.

Femeia a fost transportata la spital constienta.

Politistii din cadrul Biroului Rutier Medias efectueaza cercetari in vederea stabilirii cauzei exacte care a dus la producerea accidentului.