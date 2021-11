,,Am spus pe tot parcursul acestui an că în materie de pensii sistemul este zdruncinat rău și o spun dincolo de omul politic Raluca Turcan. O spun ca fiică de părinți pensionari care văd și ei inechitatea care există în momentul de față în sistemul de pensii și anume că oameni cu pregătire similară, cu vechime egală, cu contribuție egală, au pensie diferită în funcție de momentul în care au ieșit la pensie și lucrul acesta din secunda zero am început să îl pregătim pentru corectare.

Am făcut o analiză, după care am pus pe masă niște soluții care țintesc spre reducerea inechităților care există în sistemul public de pensii, spre ancorarea pensiilor în contributivitate astfel încât să nu mai avem parte nici de procese câștigate de oameni în instanță după luni de zile de umblat pe drumuri și în același timp sistemul să fie just.

Sistemul merge foarte greu și el practic e format din 5 milioane de dosare de pensii din care două treimi sunt în formate digitale greoaie și o treime în format de dosar cu șină și am spus aceste dosare trebuie să intre într-o bază de date. Pentru lucrul acesta era legislaţie din 2019″, a declarat Raluca Turcan, la un post TV.

Ministerul Muncii a anunţat cu cât vor creşte pensiile şi alocaţiile în 2022.

,,Până finalizăm acest proces rămâne în vigoare legea actuală și pensiile se indexează”, a declarat oficialul.

Pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie cu 6%, a mai spus ministrul.