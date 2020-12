Accident rutier, în această seară, în municipiul Sibiu.

O sibianca in varsta de 39 de ani, aflata la volanul unui autoturism condus pe strada Strandului, a patruns in intersectia cu strada Vasile Carlova fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de catre un barbat in varsta de 41 de ani, din Șelimbăr. În urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a pasagerei din auto condus regulamentar, în varsta de 37 de ani, din Șelimbăr. Victima a fost transportata la spital constienta. Fara mari probleme de trafic.

Sursă: IPJ Sibiu

Sursa: Realitatea de Sibiu