Accident rutier grav pe DN7, in Colonia Talmaciu, anunță IPJ Sibiu.

Un pieton a fost grav accidentat de un conducător auto, din primele cercetări se pare ca pietonul, a cărui identitate in acest moment este necunoscuta, s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului național. Șoferul mașinii are 38 de ani și este din Talmaciu. Pietonul este grav rănit. In acest moment, traficul rutier este blocat.