Avand in vedere vremea din ultima perioada, in zona montana s-a format un strat de zapada consistent in partea superioara, cu temperaturi foarte scazute, amplificate de umezeala si vant.

In aceste conditii, pentru o drumetie, asigurati-va ca purtati bocanci, care sa va ofere aderenta, sa va protejeze zona gleznelor si sa va ofere confortul termic atat de necesar in aceste conditii. Totodata, purtati haine adecvate, care sa va protejeze atat de frig, cat si de precipitatii sau vant.

Avand in vedere temperaturile atat de scazute, din rucsac nu ar trebui sa lipseasca nici caciula si chiar o pereche de manusi. Tineti intotdeauna cont ca la munte vremea este schimbatoare, iar conditiile meteo se pot modifica radical, intr-un interval foarte scurt de timp, iar urcarea in altitudine face ca temperatura sa scada cu 6 grade la fiecare 1000 de metri urcati.

Planificati-va drumetia astfel incat sa aveti o marja fata de timpul normal de parcurgere, deoarece deplasarea pe zapada este mult mai dificila. De asemenea, tineti cont ca odata cu trecerea la ora de iarna, perioada de lumina s-a redus considerabil.

Pe munte, in conditii de zapada si frig, hidratarea joaca un rol esential, deci luati provizii de lichide, preferabil calde, pe care le puteti transporta si depozita in termos. Sunt de evitat bauturile carbogazoase sau alcoolice.

In zilele senine, cand lumina reflectata de zapada este puternica, purtati ochelari de soare cu factor de protectie UV sau polarizati, pentru a va proteja ochii.