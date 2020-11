Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat care este starea șoselelor naționale din centru țării.

CAROSABIL: partial umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 12 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 34 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 12:00 – 17:00/30.11.2020 astfel:

– SDN Sibiu s-a actionat cu 1 autoutilaj si s-au raspandit 1 tona sare pe: DN 7C,

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 4 autoutilaje si s-au raspandit 8 tone sare pe: DN 13; DN 13A; DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 7 autoutilaje si s-au raspandit 25 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Ms, Hr, Cv. variabil in jud. Sb.

PRECIPITATII: ninge slab in jud. Cv; in jud.Ms.la Neagra ; fulguie in jud. Hr. la Tusnad.Lunca de Sus.Miercurea Ciuc;

VANT: nu;

VIZIBILITATE: buna;

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 1°C , UNGHENI (MS) 1°C , SIBIU (SB) 2°C , SALISTE (SB) 1°C , TARGU MURES (MS) 1°C , MIERCUREA CIUC (HR) 0°C , SFANTU GHEORGHE (CV) -1°C