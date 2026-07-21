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Accident grav în municipiul Sibiu. O persoană a fost rănită, după ce mașina sa a fost lovită de tren

FOTO: ISU Sibiu

FOTO: ISU Sibiu

Realitatea de Sibiu
Scris deRealitatea de Sibiu
Publicat21 iul. 2026, 08:34
Actualizat21 iul. 2026, 09:17
SursăRealitatea.Net

Un accident grav a avut loc marți, în municipiul Sibiu, unde un autoturism a fost lovit de un tren. În urma impactului, o persoană a fost rănită și primește îngrijiri medicale la fața locului, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

Victima este o femeie în vârstă de 50 de ani

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, dar și un echipaj SMURD.

”Un echipaj SMURD și o autospecială de stingere intervin pe strada Maramureșului din municipiul Sibiu, la un accident feroviar unde o mașină a fost lovită de tren.

O persoană primește îngrijiri medicale la fața locului este conștientă”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Potrivit reprezentantului ISU, victima este o femeie în vârstă de 50 de ani, care a refuzat să fie transportată la spital.

”În urma evaluării medicale, femeia în vârstă de 50 de ani a refuzat transportul la spital”, a mai spus purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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