Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare

Legea care modifică regulile de organizare a competițiilor sportive și accesul spectatorilor pe stadioane a intrat în vigoare după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan și publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ aduce schimbări importante privind consumul de alcool, siguranța spectatorilor și accesibilitatea arenelor.
Una dintre cele mai importante noutăți este permiterea comercializării și consumului băuturilor cu o concentrație alcoolică de cel mult 5,5%, categorie în care se încadrează și berea. Acestea vor putea fi vândute exclusiv în pahare din hârtie sau din plastic, fără capac. În schimb, în zonele VIP și de ospitalitate premium, servirea băuturilor alcoolice va putea fi făcută fără limită de concentrație alcoolică, în condițiile prevăzute de lege.
Noua legislație obligă organizatorii să asigure accesul persoanelor cu nevoi speciale, grupuri sanitare și locuri special amenajate, astfel încât vizibilitatea asupra terenului să nu fie obstrucționată. Totodată, stadioanele destinate competițiilor naționale și internaționale vor putea amenaja zone „safe standing”, reprezentând cel puțin 10% din capacitatea peluzei gazdă.
Legea introduce și reguli mai clare privind siguranța spectatorilor. Toate porțile de evacuare trebuie să rămână descuiate pe durata evenimentelor, dar păzite permanent de agenți de ordine. Organizatorii sunt obligați să efectueze controlul corporal preventiv și verificarea bagajelor, precum și să împiedice accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau care dețin obiecte interzise.
În ceea ce privește spectacolele pirotehnice, acestea vor putea fi organizate doar de firme autorizate, în zone special amenajate și cu respectarea strictă a normelor de siguranță.
Potrivit inițiatorului legii, deputatul AUR Ciprian Paraschiv, noile prevederi urmăresc să îmbunătățească experiența spectatorilor și să ofere cluburilor și organizatorilor noi oportunități de dezvoltare, în condiții sporite de siguranță.