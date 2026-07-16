Ora 20:55 - Editie incendiară Culisele Statului Paralel. Viorel Pașca rupe tăcerea

Publicat 16 iul. 2026, 16:37 Actualizat 16 iul. 2026, 16:41 Sursă Realitate Plus

Ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”! În timp ce românii sunt cocoșați cu taxe și îngenuncheați de scumpiri, lipitorile de la partide încasează.

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