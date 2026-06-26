PNL, USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan ca premier. Mutare-surpriză în lupta pentru Palatul Victoria

Publicat 26 iun. 2026, 09:48 Actualizat 26 iun. 2026, 10:17 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pentru formarea noului Guvern continuă să fie marcate de neînțelegeri, iar apariția unui nou nume pentru funcția de prim-ministru arată că deblocarea situației este încă departe.

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