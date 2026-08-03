Advertising
Social· 2 min citire
Drama fermierilor români: un kilogram de cartofi se vinde cu doar 30 de bani: „Prețul carburanților ne distruge!”
Publicat3 aug. 2026, 14:12
SursăRealitatea PLUS
Fermierii români spun că au ajuns într-o situație tot mai grea, după ce prețul cartofilor a coborât în unele cazuri până la 30 de bani pe kilogram. Scumpirea motorinei le mărește și mai mult cheltuielile, iar agricultorii avertizează că nu își mai pot recupera banii investiți în culturi, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:47Trei persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite pe zebră de un bărbat aflat pe trotinetă electrică
- 16:45Budapesta face publice sumele uriașe trimise către cluburile din SuperLiga. Finanțarea, sub semnul întrebării
- 15:44Fostul președinte al Autorității Vamale, în fața judecătorilor. Este acuzat că a falsificat documente oficiale
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News