2 copii au murit înecați într-un pârâu din localitatea sibiană Chirpăr

Doi frați au murit, luni după-amiază, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea sibiană Chirpăr.

În ciuda intervenţiei rapide a echipajelor de salvare, fetița de 6 ani și fratele acesteia, în vârstă de 9 ani, nu au răspuns manevrelor de resuscitare.

Potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, ialerta s-a dat în jurul orei 16:25, după ce a fost semnalat faptul că o fetiţă a căzut în apă. Minora a fost găsită şi scoasă din pârâu, iar un echipaj al Serviciul de Ambulanţă Judeţean, aflat în zonă, a fost redirecţionat la locul evenimentului.

Ambulanţierul a început imediat manevrele de resuscitare, care au continuat până la sosirea unui echipaj suplimentar din Agnita, iar ulterior în cooperare cu echipajul SMURD.

După aproximativ o oră de eforturi medicale, medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul fetiţei.

Ulterior, echipajele de intervenţie au identificat şi trupul băiatului de 9 ani. Copilul a fost extras din apă, iar manevrele de resuscitare au fost zadarnice.

Autorităţile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Sursa: Realitatea de Sibiu