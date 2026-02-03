2 copii au murit înecați într-un pârâu din localitatea sibiană Chirpăr
2 copii au murit înecați într-un pârâu din localitatea sibiană Chirpăr
Ambulanţierul a început imediat manevrele de resuscitare
Doi frați au murit, luni după-amiază, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea sibiană Chirpăr.
În ciuda intervenţiei rapide a echipajelor de salvare, fetița de 6 ani și fratele acesteia, în vârstă de 9 ani, nu au răspuns manevrelor de resuscitare.
Potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, ialerta s-a dat în jurul orei 16:25, după ce a fost semnalat faptul că o fetiţă a căzut în apă. Minora a fost găsită şi scoasă din pârâu, iar un echipaj al Serviciul de Ambulanţă Judeţean, aflat în zonă, a fost redirecţionat la locul evenimentului.
Ambulanţierul a început imediat manevrele de resuscitare, care au continuat până la sosirea unui echipaj suplimentar din Agnita, iar ulterior în cooperare cu echipajul SMURD.
După aproximativ o oră de eforturi medicale, medicul prezent la faţa locului a fost nevoit să declare decesul fetiţei.
Ulterior, echipajele de intervenţie au identificat şi trupul băiatului de 9 ani. Copilul a fost extras din apă, iar manevrele de resuscitare au fost zadarnice.
Autorităţile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.
Sursa: Realitatea de Sibiu
Citește și:
- 12:05 - Risc mare de avalanşă în munţii Bucegi, Făgăraş, Parâng şi Ţarcu-Godeanu. Recomandările salvamontiștilor
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
- 10:38 - Reacție de la Cotroceni, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. ”Sunt în contact permanent cu Ambasada noastră în Teheran”
- 10:36 - Proiectul pentru montarea de lifturi la blocurile de patru etaje dinainte de 1990 merge mai departe. Când va fi votat în Senat
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Sibiu și pe Google News